Блогер с Украины устроила провокацию на Каннском кинофестивале

Украинку Илону Чернобай вывели с красной дорожки Каннского кинофестиваля за провокационное поведение. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщило издание La Depeche.

Инцидент произошел накануне вечером, перед началом внеконкурсного показа фильма французского режиссера Жюста Филиппо «Кислота».

Согласно имеющейся информации, женщина появилась на мероприятии в желто-синем платье и в присутствии фотографов вылила на себя бутафорскую кровь. Сотрудники службы безопасности оперативно среагировали и увели нарушительницу порядка.

Позже блогер написала в своих соцсетях, что ей запретили посещать фестиваль, а также ряд других публичных мероприятий.

Илона Чернобай известна на Украине как ведущая интернет-марафонов для похудения.

Ранее, 4 апреля, в Москве суд приговорил фотографа Григория Мумрикова к принудительным работам за попытку провести акцию на 9 Мая с использованием дымовых шашек в цветах флага Украины.