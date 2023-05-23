Ученые роботизируют работу экскаваторов с помощью нейросетей

В Уральском горном государственном университете специалисты создали программные модули, которые могут объединить несколько нейронных сетей для автоматизации работы карьерных экскаваторов. Также специалисты предложили набор оборудования для этих целей.

Разработка ученых поможет определять положение ковша и выстраивать наиболее эффективную траекторию его движения. Это позволит увеличить производительность и энергоэффективность землеройной техники.

«Алгоритм представляет собой ансамбль нейронных сетей. Одна отвечает за механизмы стереозрения и оценку расстояния до объектов. Другая — за координаты и электрические параметры главных приводов. Третья определяет текущую операцию (черпание, перенос груженого или порожнего ковша, разгрузка). Далее искусственный интеллект формирует оптимальную точку разгрузки и траекторию движения к ней», — рассказала руководитель проекта, старший преподаватель кафедры информатики УГГУ Евгения Волкова.

Внедрение разработки в практику освободит человека-оператора от тяжелой и рутинной работы и позволит сделать новый шаг в направлении роботизации добычи полезных ископаемых и построении безлюдных горных предприятий, считают профессиональные участники отрасли.

Изобретение запатентовано и готово к запуску в производство.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Само копание: экскаваторы автоматизируют с помощью нейросетей