Хирурги РДКБ спасли ребенка со 100 эпилептическими приступами в сутки

Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) РНИМУ им. Н.И. Пирогова спасли четырехлетнюю девочку, у которой отмечалось около 100 эпилептических приступов в сутки. Об этом «Известиям» рассказали специалисты медучреждения.

Пациентка из Курганской области поступила в РДКБ с жалобами на многочисленные эпилептические приступы, которые проявлялись в виде подергиваний конечностей и мышц плечевого пояса (до 100 раз в сутки), а также приступов внезапных рывковых падений (до 10 раз). Ребенок носил специальный шлем для предотвращения черепно-мозговых травм и находился под постоянным наблюдением родителей.

«Девочка понимала обращенную речь, но сама не разговаривала. <...> У нее также наблюдалось затрудненное движение конечностей, нарушение походки», — рассказала врач-невролог нейрохирургического отделения РДКБ Ирина Рассказчикова.

При обследовании у ребенка было выявлено поражение левого полушария мозга. Из анамнеза врачи выяснили, что в возрасте полутора месяцев девочка перенесла обширное внутричерепное кровоизлияние, вызванное дефицитом витамина К. По словам Рассказчиковой, у таких детей чаще развиваются формы эпилепсии, не поддающиеся терапии препаратами.

«У девочки пораженное левое полушарие распространяло эпилептиформную активность и на здоровое правое. В таких случаях выполняется вертикальная функциональная гемисферотомия: рассечение полушарий головного мозга и их связей. Это технически сложная операция, требующая опыта и слаженной работы хирургической бригады, а также использования новейшего навигационного оборудования», — объяснил врач-нейрохирург РДКБ, специалист в области оперативного лечения эпилепсии Игорь Васильев.

Он отметил, что пораженная часть мозга после такого вмешательства продолжает производить эпилептиформную активность, но это не мешает здоровому полушарию выполнять все необходимые функции. Пациент избавляется от приступов, получает возможность развиваться, учиться, жить нормальной жизнью.

Спустя несколько месяцев наблюдения девочка приехала в больницу для контрольных обследований, после которых врачи полностью отменили все препараты. При дальнейшем наблюдении отмечалось существенное улучшение психомоторного развития: ребенок начал говорить (до операции пациентка использовала лишь несколько слов), осваивать и развивать новые навыки (чтение, письмо, счет).

В марте невролог Диана Андреева заявила, что перепады настроения и ощущение дежавю могут указывать на эпилепсию.