Греф оценил перспективы экономического сотрудничества с КНР

В 2023 году «Сбер» прогнозирует 10-кратный рост числа операций в юанях по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью «Синьхуа» заявил президент банка Герман Греф.

По его словам, роль юаня в экспортно-импортных операциях серьезно возросла на фоне сокращения в торговых расчетах РФ доли валют западных стран. «По итогам первого квартала 2023 года объем расчетов в юанях за российский экспорт достиг 17 млрд долларов, в результате чего доля юаня в экспортных операциях России выросла за год до 18%. Аналогичная ситуация наблюдается и в импорте, где доля юаня выросла до 27%», — пояснил Греф.

Он также высказал мнение, что рост международной торговли в китайской валюте — вопрос времени. «Китай, являясь огромной экономикой, позволяет приобретать у него широкий спектр необходимой другим странам продукции», — отметил глава Сбербанка, подчеркнув, что у КНР «больше возможностей для роста, чем у ЕС и США». При этом прочный фундамент для дальнейшего роста китайской экономики создают инвестиции: в структуре ВВП Китая доля инвестиций превышает 40%, а в США или Европе этот показатель находится на уровне около 20%, констатировал Греф.

Кроме того, продолжил он, «открытие экономики Китая после эпидемии коронавируса» привело к увеличению деловой активности и появлению новых стимулов для роста. Глава Сбербанка также указал на то, что Китай намерен увеличить ВВП на душу населения в два раза к 2035 году, следовательно средний темп роста страны должен превышать 5% в год.

Греф уверен, что экономический рост КНР влияет на стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мировой экономики в целом. «Еще в 2020 году Китай по внешнеторговым потокам был главным партнером для более чем 50 стран, в том числе для Юго-Восточной Азии», — аргументировал руководитель российского банка. Он добавил, что сбалансированная макроэкономическая политика в Китае всегда была важным стабилизатором для мировой экономики.

Президент Сбербанка также подчеркнул, что нужно создать надежную инфраструктуру для безопасного и быстрого проведения трансграничных расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем.