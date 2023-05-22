Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал концерт в Мюнхене

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс дал очередной концерт в Германии. После недавнего выступления в Берлине сооснователь Pink Floyd вышел на сцену в Мюнхене. Ранее власти ФРГ хотели отменить концерты артиста, но не смогли по юридическим причинам, передает телеканал «Известия». Немецкие политики грозились запретить тур исполнителя из-за его высказываний по Украине. 8 февраля Уотерс выступил в Совбезе ООН, где осудил США и Запад за эскалацию конфликта.

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