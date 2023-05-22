Meta оштрафована в Ирландии на $1,3 млрд

Meta (признана экстремистской в РФ) оштрафована в Ирландии на рекордные $1,3 млрд. Компания не смогла обеспечить защиту конфиденциальной информации и нарушила регламент Евросоюза, передает телеканал «Известия». Личные данные пользователей передавали из Ирландии в США. У компании есть полгода, чтобы остановить незаконную обработку информации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.