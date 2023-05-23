Песни для передовой

В воинских частях и на позициях первая реакция на выступления Культбригады Москонцерта бывает разной: кто-то нас уже радостно ждет; где-то не очень понимают, зачем артисты на передовой. Но к концу программы, а то и через одну-две песни все единодушно благодарят за то, что приехали. По факту всем нужно искусство, главное — четко понимать, какая музыка необходима в условиях боевых действий.

Только что мы вернулись из большого тура по городам ДНР с концертной программой «Великая Победа: от Берлина до Мариуполя». Программа выступлений была подготовлена таким образом, чтобы подчеркнуть неразрывную связь прошлого и настоящего.

Культбригада успела заехать к старейшему жителю Донецка — Гавриилу Измайловичу Жигалкину, который прошел Великую отечественную войну минометчиком, и в следующем году отметит столетие.

Мы побывали в Мариупольском государственном университете, в Донецком военно-полевом госпитале и еще целый ряд концертов состоялся в Бердянске, Макеевке, Шахтерске, Скадовске.

Каждый раз мы готовим программу заново, но умение быстро сориентироваться, огромный репертуар и мастерское исполнение — это именно специфика Москонцерта. Например, в пунктах временного размещения нашими зрителями стали дети. В университете студенты пели всем залом и в буквальном смысле слова визжали от восторга, когда тенор Сергей Борзов и баритон Павел Быков исполнили песни известных рок-групп: «Ресницы» от рок-группы «Братья Грим» и «Вечную молодость» от «Чиж&Сo» и другие композиции, популярные у молодежи.

В программе были как песни военных лет: «Нам нужна одна победа» Окуджавы, «День победы» Тухманова, «Синий платочек», так и то, что знают и любят на передовой: «Группа крови» Цоя и «Вставай Донбасс» — песня, написанная Лебедевым и Мамоновым еще в 1960-х и известная в обработке современной рок-группы.

Особо трепетное отношение в Донбассе к исполнительницам, потому что понятно, как много в жизнь привносят женщины. Очень тепло принимали Татьяну Сорокину, а «Молитва за Донбасс» в исполнении Ирины Сухановой вызвала бурю эмоций и аплодисментов, тем более, что автор песни Михаил Хохлов написал гимн ДНР. Вообще, концерт для бойцов батальона «Пятнашка» на 9 Мая стал, конечно, по-своему легендарным.

Гонорары за эти поездки не предусматриваются, но, несмотря на это, в Москонцерте даже есть определенная конкуренция за возможность в них участвовать. Логистика выездов по-прежнему очень сложная, и предпочтение отдается опытным участникам, ведущим артистам Москонцерта.

На концерт 20 мая в День освобождения Мариуполя, который провели на городском стадионе, приехали дополнительные участники: скрипачка Мария Андреева, поэты Александр Антипов и Роман Сорокин, а также рок-исполнители — певица Мара и группа «Зверобой». Основными зрителями стали бойцы батальона «Эспаньола».

Конечно, возникал вопрос, своевременно ли было проводить этот праздничный концерт, ведь СВО еще продолжается. Наш ответ такой: все знают и отмечают победу в Великой Отечественной войне, все помнят битву за Сталинград. А сейчас история складывается на наших глазах, и мы точно знаем, что 20 мая относится к таким датам. Очень важно было ее зафиксировать и провести концерт, потому что праздник должен стать традиционным. А теперь 20 мая стал еще днем освобождения Бахмута (Артемовска), так что это двойной праздник.

Не только музыкой, но и книгами прирастал наш тур. Книг в библиотеках не хватает, а читать в ДНР любят. Мы не могли остаться в стороне и вместе с Фондом Томилина доставили большую партию книг в Донецкую республиканскую библиотеку. А еще привезли издания от Государственного музея Востока и лично его директора Татьяны Метаксы для Мариупольского университета.

Организовать подобные поездки достаточно сложно. Помимо Департамента культуры Москвы, постоянно сотрудничаем с Ассамблеей народов России — это мощная организация, которая объединяет людей нашей страны не только на словах, но и на деле. Она здорово помогает Москонцерту в плане логистики. Работаем также с Фондом Никиты Томилина — это молодой парень, уроженец Донбасса, надежный партнер, на которого мы полагаемся уже не в первый раз.

Сейчас в ДНР задействовано огромное количество людей, начиная с солдат и продолжая теми, кто отстраивает дороги и города. В тяжелейших, небезопасных и даже невозможных условиях они живут каждый день и им в голову не приходит говорить, что они совершают какой-то подвиг.

Нам тем более не приходит в голову говорить, что мы совершили какой-то шаг смелости, приезжая сюда. Выступая здесь, мы понимаем, что за нами стоит весь город Москва, весь Департамент культуры, вся московская культура. Это и есть наша миссия — представлять столицу на территории новых республик и делать это достойно.

Автор — генеральный директор Москонцерта, продюсер

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора