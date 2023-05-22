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Эксперт перечислил самые опасные для автомобиля загрязнения

Эксперт Шапарин: пыльца и птичий помет могут нанести автомобилю серьезный ущерб
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Пыльца, тополиные почки, пух одуванчиков и птичий помет могут нанести автомобилю серьезный ущерб, рассказал в беседе с радио Sputnik в воскресенье, 21 мая, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам эксперта, лакокрасочное покрытие автомобиля находится в большой опасности в весенний период, когда зацветает множество растений, на деревьях появляются листья, а птицы возвращаются после зимовки.

Шапарин отметил, что пыльца может вмиг засорить салонный фильтр автомобиля, в то время как тополиные почки и птичий помет способны значительно повредить лакокрасочное покрытие кузова, поскольку содержащиеся в помете и почках вещества «практически вклеиваются в структуру лака». Так, например, следы от тополиных почек можно убрать «по большому счету только нашатырным спиртом», в то время как для удаления птичьего помета с кузова может потребоваться полировка лака.

Кроме того, опасность представляет пух тополей и одуванчиков, так как он может засорить радиатор автомобиля.

«У одуванчиков пуха меньше, он не такой плотный, поэтому с ним сложностей меньше. На мощных спортивных машинах радиаторы нужно чистить раз в сезон со снятием. Другие машины можно чистить паром. Но делать это обязательно нужно, потому что между радиатором кондиционера и радиатором основным образуется "шуба" из пуха», ― рассказал Шапарин.

Эксперт предупредил, что забитый радиатор ― прямая причина перегрева двигателя.

«Это [перегрев двигателя] может закончиться катастрофой для автомобиля: закипит антифриз, перегреется масло, дело может закончиться капитальным ремонтом двигателя. Это фатальная история», ― предупредил вице-президент Национального автомобильного союза.

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17 марта главный редактор сетевого автомобильного издания Quto автоэксперт Максим Ракитин в интервью для радио Sputnik рассказал об опасности луж для автомобиля в межсезонье, отметив, что осадки и резкие колебания температуры воздуха могут приводить к образованию ухабов и рытвин.

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