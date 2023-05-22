На Филиппинах сгорело историческое здание почтового отделения

Сильный пожар разгорелся в здании Главпочтамта в столице Филиппин. Спасатели взяли под контроль возгорание, однако историческое здание сильно пострадало, передает телеканал «Известия». Последний раз здание центрального офиса почты в Маниле реставрировали в 1946 году после Второй мировой войны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.