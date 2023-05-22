Кризис семерки

В Хиросиме завершился очередной саммит стран G7. Еще до его начала некоторые эксперты называли встречу лидеров ведущих стран коллективного Запада одним из наиболее значимых политических событий 2023 года. Вероятно, такие прогнозы были даны из-за статуса участников и в надежде на то, что будут предложены новые резонансные решения.

Однако по факту ничего подобного не случилось. Более того, если вчитаться в итоговые заявления и резолюции встречи, можно подумать, что в Хиросиме состоялось заседание высоких чиновников стран НАТО, саммит Европейского союза или иное мероприятие с участием политического истеблишмента западных стран.

Ведь градус риторики участников подобных мероприятий за последний год не меняется. Неизменной для последнего времени остается и основная декорация таких встреч в виде президента Украины Владимира Зеленского.

На саммите, по сути, не обсуждались вопросы экономического развития, оптимизации энергопотребления, экологической повестки. Не затрагивались и проблемы голода или обеспечение водой стран, постоянно страдающих от засухи, миграционный кризис и борьба с эпидемиологическими болезнями, так же как и множество других трудностей, для

решения которых у западных стран, безусловно, имеются огромные ресурсы и необходимые научные знания.

Впрочем, если отбросить эмоционально-этические оценки саммита и проанализировать его практические решения, то можно утверждать, что западные страны системны, целеустремленны и оперативны в своих решениях, направленных против всех, кто представляет для их доминирования угрозу.

Фактически, понимая откуда исходит главная для них опасность, Вашингтон и его союзники методично сосредоточены на решении основной на сегодня задачи — нейтрализации угрозы со стороны внешних акторов. То есть практически все их усилия сконцентрированы именно на том, чтобы нанести России и Китаю максимальный урон.

В этом контексте обсуждение поставок Киеву военных самолетов и подготовки украинских летчиков, равно как и усиление санкционного давления, выглядят со стороны Запада логичными и последовательными шагами.

Поэтому они и дальше будут принимать действия, направленные на минимизацию торговых отношений с Россией вплоть до их обнуления, а также продолжат вовлекать в санкционное кольцо лица и организации из других государств, которые активно работают с РФ. На этом фоне очевидно, что Запад будет усиливать давление на торговых партнеров России, в том числе на страны БРИКС, особенно в преддверии саммита организации в ЮАР.

Наблюдая за слаженной работой западных стран, можно сказать, что прямой диалог с руководителями этих государств фактически невозможен. И единственной аудиторией, которая способна услышать призывы Москвы, Пекина и других столиц к формированию многополярного мира, становится гражданское общество стран, которые мы сейчас относим к коллективному Западу.

Речь идет, в частности, о тех гражданах Японии, которые в отличие от их застыдившегося исторических фактов премьер-министра помнят и не боятся вслух произнести название государства, которое сбросило ядерные бомбы на их землю в 1945 году.

Автор — начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления

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