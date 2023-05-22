Пользователи в Европе и США сообщают о сбоях в работе Instagram

Пользователи из США и ЕС сообщают о проблемах в работе Instagram*. Владельцы аккаунтов отмечают сбои в работе приложения и сайта, а также при выкладывании постов в ленту, передает телеканал «Известия». Наибольшее количество жалоб поступает из США — более 180 тыс. сообщений.

*Instagram — принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.

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