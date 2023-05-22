Шквалистый ветер повредил линию электропередачи в Крыму

Обрыв проводов высоковольтной линии привел к обесточиванию части абонентов Симферополя и Симферопольского района минувшей ночью, сообщает министерство топлива и энергетики Крыма в своем Telegram-канале в понедельник, 22 мая.

В ведомстве уточнили, что авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. Порывистый шквальный ветер поздним вечером 21 мая оборвал один из проводов ЛЭП, отмечает ИА «Крыминформ».

Бригады «Крымэнерго» приступили к восстановлению электроснабжения, и уже в 00:15 по резервной схеме была запитана большая часть потребителей в восточной части Симферополя, микрорайоне Белое, селах Трудовое и Живописное. К семи утра ремонтные работы были полностью закончены.

Крымская прокуратура уже начала проверку в связи с ЧП, пишет ИА SevastopolMedia. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг, своевременности проведения ремонтных работ, а также работе аварийных служб.