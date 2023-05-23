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Переоценка ценности

Военный эксперт Андрей Фролов — о том, зачем американцам махинации со стоимостью поставляемого Украине оружия
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Агентство Reuters 18 мая сообщило, что Пентагон провел переоценку объемов поставленной Украине военной помощи. Расхождение составило внушительные $3 млрд — именно на эту сумму были завышены поставки в рамках пакета в размере $48 млрд, одобренного в декабре 2022 года.

К 15 мая из этого пакета, по официальным данным, было израсходовано $42 млрд. Но с учетом переоценки можно предположить, что эта сумма составляет $39 млрд, к которым надо добавить $375 млн нового пакета, объявленного Байденом на Окинаве.

По официальной версии, расхождение было вызвано бухгалтерским завышением цены поставленной номенклатуры вооружений и боеприпасов по сравнению с фактическими показателями. Якобы в своем учете Пентагон использовал восстановительную стоимость, а не стоимость оружия с учетом амортизации.

Эта новость вызвала бурные обсуждения не только в экспертном сообществе, но и среди американских законодателей. Издание Politico сообщило, что конгрессмены «были в ярости» от этих данных, причем недовольство вызвал не столько факт расхождения цифр, а то, что Пентагон сообщил об этом спустя два месяца после того, как об этом стало известно. То есть, речь идет о поставках, имевших место в январе–марте текущего года.

Попытаемся разобраться, что же могло иметь место, так как в случайную природу такого большого разброса (почти 10% от фактических поставок) верится с трудом. Как представляется, имеется несколько правдоподобных сценариев, причем они не взаимоисключающи.

Вариант первый — как ни странно, самый простой, связанный с банальной бухгалтерской формальностью. Но против него говорит тот факт, что сумма ошибки составила $3 млрд, а это значит, что она «набежала» за несколько траншей. И маловероятно, чтобы несоответствие цифр не заметили ранее — с учетом высокой степени автоматизации всей американской военной логистики.

Второй вариант имеет несколько криминальную природу. Нельзя исключать, что имели место многочисленные кражи оружия, которое формально предназначалось Украине, а по факту или не покидало территорию США, или же направлялось в третьи страны, в криминальные или террористические группировки. Не секрет, что оружие из числа переданного НАТО Украине регулярно появляется не только в даркнете, но и у различных преступников. Но теперь их поставщиком могут оказаться сами американцы, а не ВСУ. Соответственно, шумиха с $3 млрд была вызвана искусственно, с целью спрятать концы массового воровства.

Подвидом данной версии может быть реинкарнация схема «Иран – контрас» родом из 1980-х годов, когда оружие нелегально поставлялось в Иран, находившийся под санкциями, а вырученные от экспорта деньги направлялись для финансирования никарагуанской оппозиции. Собственно, нельзя исключать, что у США имеется кто-то третий, которому надо поставлять оружие — законодательно это запрещено, и для обхода запрета используются украинские транши.

Наконец, наиболее вероятная версия. Как отмечалось выше, в декабре 2022 года Конгресс одобрил выделение Украине $48 млрд долларов военной помощи, и к середине мая от него оставалось всего $6 млрд. Их могли полностью израсходовать уже к лету. Перспективы одобрения нового пакета остаются неясными, как по срокам, так и по объему. Особенно с учетом того торга, который ведут между собой республиканцы и демократы в связи с увеличением потолка государственного долга. На этом фоне украинские поставки, хотя и важные, но явно имеют второстепенное значение для внутриполитической обстановки в США.

Поэтому сторонники сохранения и наращивания военной помощи Украине — советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин — приняли изящное решение: формально занизить стоимость уже поставленного вооружения для того, чтобы остаток по декабрьскому пакету составил весомые $9 млрд, которых вполне может хватить до осени. А к тому времени вопрос с госдолгом будет решен, и можно будет получить от законодателей одобрение на новый пакет.

Как вариант, эти $3 млрд «отложили» для поставок истребителей F-16, разговоры о которых практически совпали по времени с новостью о переоценке.

Таким образом, мы столкнулись с довольно необычным ходом американской бюрократии, которая при формальном сохранении демократических процедур и следованию воле законодательной власти, де-факто нарушает бюджетное правило и увеличивает размер фактических поставок. Сложно сказать, насколько подобное решение можно будет повторить в будущем, но очевидно, что прецедент создан, и вполне вероятно, что мы станем свидетелями каких-то новых оригинальных схем, которые позволяют продолжать поставки американского оружия на Украину в таком темпе, какой будет удобен Белому дому и Пентагону.

В любом случае, эта история является серьезным имиджевым ударом по американским военным и администрации, которые не могут или не хотят разобраться в своем хозяйстве и занимаются открытыми злоупотреблениями, не особо беспокоясь о возможном судебном преследовании. По крайней мере, сообщений о поиске ответственных в этом не поступало.

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