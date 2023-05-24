Вознесение Господне в 2023 году: как отмечать, что можно и нельзя делать в день праздника

Русская православная церковь в 2023 году 25 мая отмечает великий праздник из числа двунадесятых — Вознесение Господне. Это торжество знаменует переход Сына Божиего Иисуса Христа от земной жизни к вечной и широко празднуется христианами. Праздник приходится на четверг. «Известия» рассказывают читателям о значении, традициях и приметах знаменательного дня.

Когда отмечают Вознесение Господне в 2023 году

Торжество всегда отмечают на сороковой день после Пасхи. В 2023 году Светлое Воскресенье пришлось на 16 апреля. Соответственно, Вознесение православные будут праздновать 25 мая.

Вознесение – 2023: суть праздника

Как гласит Священное Писание, на сороковой день после своего чудесного воскрешения из мертвых Христос привел учеников и последователей к подножию горы Елеон в Вифании. Там Спаситель благословил собравшихся и вдруг чудесным образом начал взмывать в небеса, пока его силуэт не скрылся за облаками.

Тем самым Иисус показал людям, что даже после смерти существует путь вечной жизни в теле, которое не подвержено недугам.

Вознесение –2023: что можно делать

В день светлого праздника в церквях и храмах проходят торжественные службы, верующие посещают святыни, молятся и ставят свечи. Часто на Вознесение христиане приходят на кладбища, чтобы почтить память ушедших близких, ухаживают за могилами и подают заупокойные записки в храмах.

Ограничений на приемы пищи нет, Вознесение не совпадает с датами постов. К празднику на Руси принято было готовить традиционные блюда: хлебцы-«лесенки» с зеленым луком и блины-«лапотки», символизирующие обувь для Христа.

Нет запрета и на занятия привычными делами, если они не подразумевают тяжелый физический труд.

Вознесение – 2023: что нельзя делать

При этом изнуряющей работой на Вознесение заниматься нельзя. Дела в огороде, масштабную стирку, транспортировку грузов придется отложить. Не подойдет дата и для венчания.

Нельзя отказывать просящему в подаянии, а также ругаться, сквернословить, мусорить на улице.

Вознесение – 2023: приметы праздника

Многие верующие в день праздника стараются встать пораньше, чтобы пройтись босиком по утренней росе. Считается, что это действие принесет удачу и защиту от бед и невзгод.

Дождь в народе считали вестником неурожая, а вот солнце и ясная погода, напротив, предвещают благодатный год. При этом холодный ветер — к засушливому лету.

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