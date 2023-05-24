Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон недосчитался 1 млн запчастей к истребителям F-35 на $85 млн
Мир
В США назначили дату суда по делу Трампа о подделке документов
Мир
Додик заявил о влиянии Республики Сербской на отказ БиГ от санкций против России
Мир
Politico узнала о незаконном переделе бизнеса властями Украины
Мир
Финляндия получила от РФ уведомление о прекращении военных инспекций
Общество
Появились кадры с места падения параплана в Ленобласти
Происшествия
В Донецке сработала система ПВО
Армия
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
Армия
ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ на донецком направлении
Общество
Мэр Харцызска сообщила об отражении атаки ВСУ
Мир
Патрушев заявил о развитии отношений России с АСЕАН по всем направлениям
Общество
В РФ могут начать наказывать собирающие деньги на СВО фейковые Telegram-каналы
Сюжет:

Вознесение Господне в 2023 году: как отмечать, что можно и нельзя делать в день праздника

0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Русская православная церковь в 2023 году 25 мая отмечает великий праздник из числа двунадесятых — Вознесение Господне. Это торжество знаменует переход Сына Божиего Иисуса Христа от земной жизни к вечной и широко празднуется христианами. Праздник приходится на четверг. «Известия» рассказывают читателям о значении, традициях и приметах знаменательного дня.

Когда отмечают Вознесение Господне в 2023 году

Торжество всегда отмечают на сороковой день после Пасхи. В 2023 году Светлое Воскресенье пришлось на 16 апреля. Соответственно, Вознесение православные будут праздновать 25 мая.

Вознесение – 2023: суть праздника

Как гласит Священное Писание, на сороковой день после своего чудесного воскрешения из мертвых Христос привел учеников и последователей к подножию горы Елеон в Вифании. Там Спаситель благословил собравшихся и вдруг чудесным образом начал взмывать в небеса, пока его силуэт не скрылся за облаками.

Тем самым Иисус показал людям, что даже после смерти существует путь вечной жизни в теле, которое не подвержено недугам.

Отдание Пасхи и Вознесение: что нужно знать, чего нельзя делать
25 мая верующие отметят один из главных православных праздников

Вознесение –2023: что можно делать

В день светлого праздника в церквях и храмах проходят торжественные службы, верующие посещают святыни, молятся и ставят свечи. Часто на Вознесение христиане приходят на кладбища, чтобы почтить память ушедших близких, ухаживают за могилами и подают заупокойные записки в храмах.

Ограничений на приемы пищи нет, Вознесение не совпадает с датами постов. К празднику на Руси принято было готовить традиционные блюда: хлебцы-«лесенки» с зеленым луком и блины-«лапотки», символизирующие обувь для Христа.

Нет запрета и на занятия привычными делами, если они не подразумевают тяжелый физический труд.

Вознесение – 2023: что нельзя делать

При этом изнуряющей работой на Вознесение заниматься нельзя. Дела в огороде, масштабную стирку, транспортировку грузов придется отложить. Не подойдет дата и для венчания.

Нельзя отказывать просящему в подаянии, а также ругаться, сквернословить, мусорить на улице.

Ламповые предки: как живут и молятся современные староверы
В деревне в Ленинградской области сохраняют древние традиции и веру

Вознесение – 2023: приметы праздника

Многие верующие в день праздника стараются встать пораньше, чтобы пройтись босиком по утренней росе. Считается, что это действие принесет удачу и защиту от бед и невзгод.

Дождь в народе считали вестником неурожая, а вот солнце и ясная погода, напротив, предвещают благодатный год. При этом холодный ветер — к засушливому лету.

Ранее «Известия» рассказывали, как православные отметили День перенесения мощей Николая Чудотворца 22 мая, кем был святой и какие чудеса творил.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023