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Режим ЧС введут в Башкортостане из-за гибели посевов

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Режим чрезвычайной ситуации введут на территории Башкортостана. Об этом сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на главу госкомитета по ЧС Фарита Гумерова.

В начале мая во многих районах Башкирии были зарегистрированы ночные заморозки, температура опускалась до -9 градусов. Пострадали порядка 120 тыс. га посевов в 31 районе республики. Гибель культур произошла на площади 91,5 тыс. га. Поля подлежат пересеву.

По предварительным данным, ущерб оценивается более чем в 590 млн рублей. В 31 районе будет объявлен режим ЧС. В наибольшей степени пострадали Бакалинский, Илишевский, Шаранский и Чекмагушевский районы.

На текущий момент яровой сев завершили в восьми районах республики, в 23 районах работы близятся к окончанию.

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