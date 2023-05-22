В Коми ликвидируют последствия утечки солярки в реку

Специалисты устраняют последствия утечки дизельного топлива на реке Подчерье в Вуктыльском районе, сообщает минприроды Коми в понедельник, 22 мая.

Информация о разливе поступила в диспетчерскую службу днем ранее в 16:45. Утечка произошла из-за слетевшего хомута с заправочного носика на емкости, в которой хранилась солярка для дизель-генератора. Сама емкость находилась на берегу реки в 14 км от поселка Подчерье, пишет ИА «Комиинформ».

Спустя несколько часов утечку удалось устранить. Для ликвидация последствий разлива выехали специалисты «СПАСФ-ПРИРОДЫ» города Усинска. Также на место отправились сотрудники Росприроднадзора для отбора проб воды и почвы, отмечает ИА FlashNord.

Следователи инициировали проверку по факту аварии. Выясняются все обстоятельства произошедшего, после им дадут правовую оценку.