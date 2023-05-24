Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты

Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) предложили новые подходы к управлению Арктикой, они изложены в рабочем документе, который был опубликован в мае.

Речь идет о пересмотре функций и принципов работы Арктического совета — органа, который сегодня объединяет государства, расположенные в северном полярном регионе. В совет, помимо России, входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США. Среди задач Арктического совета в его нынешней форме — решение общих для региона экономических, политико-правовых и природоохранных вопросов.

Выводы исследователей были сделаны на основании заявлений стран-участниц в марте и июне прошлого года.

«Авторы аналитического материала, с учетом существующих научных публикаций о статусе Арктического совета, рассматривают варианты его будущего», — указывается на портале РСМД.

Всего специалисты рассмотрели три варианта развития событий, включая выход России из состава Арктического совета, создание западными странами альтернативного совету механизма без участия России, а также де-юре сохранение Российской Федерацией членства в Арктическом совете в его текущем виде.

Третий вариант исследователи считают наиболее благоприятным как для России, так и для региона в целом.

«Кроме того, продолжение де-юре членства России в АС, даже в крайне неблагоприятных политико-правовых условиях, обозначенных в совместных заявлениях западных государств — членов АС, позволяет России своевременно реагировать на создаваемые в его рамках документы», — подчеркивают они.

При этом западные государства «вынуждены будут стремиться к общеприемлемым формулировкам в документах», нацеленных на природоохранное и социально-экономическое развитие всей Арктики, считают авторы.

Напомним, что Россия является одним из наиболее влиятельных государств в Арктическом регионе, ей принадлежит самая большая территория. Приостановка деятельности Арктического совета в 2022 году была связана с критикой западными государствами-участниками хода специальной военной операции.

Подробнее о том, как формировалась территория России в Арктике и выстраивались отношения с соседями, можно узнать в специальном проекте «Известий» «Россия без границ».