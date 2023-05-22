Реклама
Прямой эфир
Политика
Политолог назвал камень преткновения в создании польско-украинской унии
Общество
Адвокат блогеров Чекалиных сообщил о погашении всех долгов по налогам
Мир
Боррель понадеялся на скорое начало поставок истребителей F-16 Украине
Мир
Боррель заявил о возражениях ряда стран по поводу 11-го пакета санкций против РФ
Экономика
Правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о крайне уязвимой ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС
Мир
В МИД РФ назвали призыв республиканцев выйти из ДСНВ межпартийной борьбой в США
Мир
В Крыму заявили об одобрении США развязывания ядерной войны
Мир
Рябков заявил о зависимости консульского доступа к Гершковичу от ситуации
Общество
Запорожскую АЭС перевели на дизельные генераторы из-за отключения ЛЭП
Мир
В МИД РФ назвали безответственными угрозы США о возможных ударах Украины по Крыму
Культура
В Феодосии отреставрировали храм XIV века

Саудовская Аравия направила на МКС первую арабскую женщину-медика

0
Выделить главное
вкл
выкл

Саудовская Аравия впервые за 40 лет отправила астронавтов в космос. Также Эр-Рияд направил на МКС первую арабскую женщину-медика. Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал, передает телеканал «Известия». На борту находится коммерческий экипаж из четырех человек. Стоит напомнить, что в 1985 году состоялся полет первого арабского астронавта. Принц Султан бен Салман провел в космосе более семи суток.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023