Саудовская Аравия направила на МКС первую арабскую женщину-медика

Саудовская Аравия впервые за 40 лет отправила астронавтов в космос. Также Эр-Рияд направил на МКС первую арабскую женщину-медика. Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал, передает телеканал «Известия». На борту находится коммерческий экипаж из четырех человек. Стоит напомнить, что в 1985 году состоялся полет первого арабского астронавта. Принц Султан бен Салман провел в космосе более семи суток.

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