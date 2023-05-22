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МВД России объявило актера Алексея Панина в розыск
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В центре Москвы автомобиль Aurus попал в аварию
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В Курганской области из-за пожароопасности объявлено штормовое предупреждение
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Видео. В Якутске при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

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