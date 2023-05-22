Умер внебрачный сын Алена Делона

Скончался французский актер, фотограф и писатель Ари Булонь — внебрачный сын актера Алена Делона. Об этом 20 мая сообщила французская газета Le Parisien.

«60-летний фотограф, сын певицы Нико, который всегда утверждал, что знаменитый актер Ален Делон был его отцом, был найден мертвым», — говорится в материале.

По данным издания, его тело в сильной стадии разложения было обнаружено в его квартире на улице Камбронн в Париже (XV округ) 20 мая. Останки передали в институт судебной медицины. Специалисты проведут вскрытие и установят точную причину смерти, пишет REGNUM.

В парижской прокуратуре сообщили, что за неоказание помощи человеку была задержана 58-летняя женщина-сиделка, которая присматривала за 60-летним актером: у Ари Булоня имелись серьезные проблемы со здоровьем после неудачного падения. В последний раз она говорила с ним месяц назад, он был в инвалидном кресле. Она же и нашла его тело.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как отмечает сайт aif.ru, Кристиан Аарон Булонь родился в 1962 году от связи французского актера Алена Делона и немецкой певицы, актрисы, модели Кристы Пеффген, известной под псевдонимом Нико и сотрудничавшей с Энди Уорхолом и Федерико Феллини.

Поначалу Криста сама воспитывала сына. Потом мальчика усыновила бабушка Эдит (мать Алена Делона) и ее второй муж Поль Булонь, чью фамилию Кристиан Аарон и носил. Бабушка сразу приняла внука, ставшего ей сыном. Ален Делон отрицает отцовство. В 2001 и 2019 годах семья Булонь подавала в суд на биологического родителя с целью признания отцовства, но безуспешно.