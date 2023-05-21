Япония намерена направить Украине технику и продовольствие

Япония планирует направить Украине 100 военных автомобилей и 30 тыс. пайков. Заявление о предоставлении помощи Киеву сделали в МИД страны, передает телеканал «Известия». Технику и продовольствие пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому японский премьер во время их двусторонней встречи. Также Фумио Кисида заявил о решении принять раненых украинских военных в госпиталях Японии.

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