В Подмосковье на место гибели заживо сгоревшего в сарае мальчика принесли игрушки
Жители подмосковного Раменского в воскресенье, 21 мая, принесли игрушки на место гибели 11-летнего мальчика, которого друзья заперли в сарае, где потом начался пожар. Кадры есть в распоряжении «Известий».
Инцидент произошел 19 мая. По информации следствия, дети играли и решили закрыть в сарае своего товарища, заколотив дверь гвоздями. Через некоторое время постройка загорелась. По предварительным данным экспертов, возгорание началось внутри помещения.
Дети пытались вскрыть дверь самостоятельно, затем на помощь пришли прохожие. К моменту прибытия пожарных внутри сарая было найдено только обгоревшее тело ребенка.
Криминалисты и сотрудники МЧС уже осмотрели место инцидента, изъяли пожарный мусор и назначили экспертизы для установления обстоятельств произошедшего. С детьми, которые заперли мальчика в сарае, работаю следователи.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.