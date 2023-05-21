Умер каскадер и постановщик трюков Олег Василюк

Каскадер и постановщик трюков Олег Василюк скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС его коллега Олег Корытин.

«Он всегда подходил к трюковой работе очень вдумчиво. Можно сказать, у него был свой подход. Я помню замечательную фразу, которую он однажды сказал: «Трюковая работа в кино — это не про то, кто выше заберется или дальше прыгнет». Это был замечательный человек», — сказал он.

Причину смерти Корытин не озвучил.

Василюк принял участие в десятках проектов, в том числе «Остров сокровищ», «Звезда пленительного счастья», «Легенда о Тиле», «Труффальдино из Бергамо», «Д'Артаньян и три мушкетера», а широкую известность приобрел благодаря участию в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».