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Умер каскадер и постановщик трюков Олег Василюк

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Василюк
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Фото: kino-teatr.ru
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Каскадер и постановщик трюков Олег Василюк скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС его коллега Олег Корытин.

«Он всегда подходил к трюковой работе очень вдумчиво. Можно сказать, у него был свой подход. Я помню замечательную фразу, которую он однажды сказал: «Трюковая работа в кино — это не про то, кто выше заберется или дальше прыгнет». Это был замечательный человек», — сказал он.

Причину смерти Корытин не озвучил.

Василюк принял участие в десятках проектов, в том числе «Остров сокровищ», «Звезда пленительного счастья», «Легенда о Тиле», «Труффальдино из Бергамо», «Д'Артаньян и три мушкетера», а широкую известность приобрел благодаря участию в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».

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