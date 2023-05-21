Умер замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко

Замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 21 мая в своем Telegram-канале.

Кучеренко умер, возвращаясь 20 мая с российской делегацией из командировки на Кубу. По данным ведомства, самочувствие статс-секретаря ухудшилось на борту самолета.

«Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — добавили в министерстве.

Коллеги Кучеренко принесли глубокие соболезнования его родным и близким.