В давке на футбольном матче в Сальвадоре погибли 12 человек
По меньшей мере 12 болельщиков погибли в Сан-Сальвадоре во время давки на футбольном матче, которая произошла на стадионе Кускатлан. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщила пресс-служба президента Сальвадора Найиба Букеле в своем Twitter–аккаунте.
По информации RTVE, общее число пострадавших могло превысить 500 человек. Причиной давки могло стать большое количество проданных фальшивых билетов. Матч между командами «Альянса» и «ФАС» пришлось отменить.
5 марта женщина погибла в результате давки, возникшей во время концерта рэп-исполнителей в Рочестере (штат Нью-Йорк). Предполагается, что давку спровоцировали сообщения о стрельбе в зале, где проходил концерт.