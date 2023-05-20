Лебеди Елисей и Любава вновь вернулись в Летний сад

В Летний сад Ленинградского зоопарка вернулись лебеди. Елисей и Любава после зимовки снова украшают Карпиев пруд, передает телеканал «Известия». Зимовку семейная пара перенесла хорошо и теперь всё лето проведет под присмотром специалистов. Орнитологи строго следят за правильным рационом этой парочки, поэтому кормить лебедей запрещено. Ожидается, что уже в следующем году в семье Елисея и Любавы появится потомство.

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