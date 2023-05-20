В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Поющие мосты»

В Санкт-Петербурге развели Дворцовый мост под классическую музыку. Зрители услышали композиции Рахманинова, Островского. В рамках проекта «Поющие мосты» также прошло лазерное шоу, передает телеканал «Известия». Одной из главных тем зрелища стало 320-летие Петербурга. Впервые Дворцовый мост развели под музыку в 2016 году. Проект «Поющие мосты» стал ежегодной традицией в городе.

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