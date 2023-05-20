Россияне могут получать визы по прилете в Иран
В министерстве туризма Ирана сообщили, что россияне могут получать визы по прилете в страну. Сейчас документы выдают прямо в аэропортах, передает телеканал «Известия». С марта 2022 года Иран посетило более 40 тыс. российских туристов. Ранее Минэкономразвития анонсировало безвизовые групповые поездки между странами. Новые правила начнут действовать летом.
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