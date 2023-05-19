Вокруг Азовского моря проходит автомобильная экспедиция

В России проходит автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря. Заезд приурочен к пятилетию проекта «Россия — страна возможностей». Участники гонки посетят новые регионы страны, передает телеканал «Известия». Акция позволяет интегрировать жителей новых субъектов в культуру РФ. Участники экспедиции везут книги на русском языке для библиотек и культурных центров. Колонна посетит все города вокруг Азовского моря.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.