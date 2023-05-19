Новую систему оплаты проезда в автобусах вводят в Ухте

В Ухте в Республике Коми начнет действовать новая система оплаты проезда в пассажирских автобусах. С 22 мая рассчитываться за проезд необходимо при входе в транспорт.

Об изменившихся правилах сообщает ИА «Комиинформ». По данным агентства, в город поступила партия новых автобусов стоимостью 60 млн рублей. Такие автобусы оснащены подвижными платформами, чтобы мамы с колясками и маломобильные люди могли на них передвигаться.

Кроме того, в автобусах установили валидаторы для самостоятельной оплаты проезда, камеры видеонаблюдения, систему автоматического подсчета пассажиров, электронные табло и систему ГЛОНАСС.

Однако, как пишет агентство, некоторые жители города не поняли предназначение валидаторов, прикладывая к ним не транспортные, а иные карты. Поэтому власти приняли решение изменить порядок расчета за проезд: входить в автобус только через переднюю дверь и сразу оплачивать проезд.