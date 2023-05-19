Нападающий СКА Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком регулярного сезона КХЛ

Нападающий петербургского СКА Дмитрий Яшкин стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/23. Хоккеисту вручили приз «Золотая клюшка». Претендентами на трофей были также защитник петербургского СКА Александр Никишин и форвард казанского «Ак Барса» Александр Радулов, передает телеканал «Известия». Для Яшкина это уже третья награда самого ценного игрока. Ранее он получал ее по итогам сезона-2019/20 и 2020/21.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.