В «Артеке» готовятся к празднованию столетия детского центра

К столетию «Артека» запланировано 13 мероприятий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Юбилей детского центра отметят в 2025 году. Подготовка проводится заранее, список мероприятий расширят. «Артек» принимает больше 40 тыс. детей в год, передает телеканал «Известия». К 2020-му провели капитальный ремонт детского центра. Реализуется второй этап программы развития «Артека».

«Артек» сегодня — это не просто лагерь, это место, где дети из разных городов России и других стран объединяются, находят друзей, учатся новому и, конечно, познают мир. Благодаря принятой в 2015 году программе развития «Артека» началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. На сегодняшний день «Артек» принял уже 1,7 млн артековцев. Аналогичного детского центра нет ни у одной страны мира», — прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова.

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