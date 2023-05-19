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Около 231 тыс. жителей Хабаровского края прошли диспансеризацию

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С начала 2023 года 231 тыс. жителей Хабаровского края прошли диспансеризацию. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правительство региона.

Диспансеризация направлена на выявление и раннюю диагностику заболеваний. Она проводится для граждан старше 18 лет бесплатно по месту прикрепления по полису ОМС. Всего до конца года планируется обследовать 750 тыс. человек.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Алексея Веселова, примерно у 1 тыс. граждан выявили патологии системы кровообращения, включая ишемическую болезнь. У 91 человека диагностировали сахарный диабет. Также во время диспансеризации врачи выявляют факторы риска развития заболеваний. Согласно результатам исследований, примерно каждый шестой обеспечивает лишь низкую физическую нагрузку, 6% граждан страдают ожирением.

В 2023 году диспансеризация положена гражданам, родившимся в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 и 2005 годы, а также для всех граждан старше 40 лет.

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