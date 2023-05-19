В Волоколамске запустят производство «тофу» и «инари»

В Волоколамском городском округе планируют до конца мая запустить производство растительных сыров «тофу» и «инари», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сейчас на площадке ведутся пусконаладочные работы. Производственный комплекс будет состоять из нескольких цехов и лаборатории для проверки сырья и готовой продукции. Объем инвестиций компании «Стимул» в реализацию проекта на первом этапе превысил 25 млн рублей.

По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, на новом производстве создано 20 рабочих мест. Первую партию готовых сыров компания рассчитывает получить уже в июне.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в запуске производства участвует Корпорация развития Московской области. Гендиректор КРМО Владимир Слипенькин рассказал, что в скором времени на предприятии оборудуют цех для переработки соевых отходов в гранулы. Их будут использовать для производства кормов для животных.