Четыре лесных пожара обнаружили в Амурской области
В Амурской области ликвидируют четыре лесных пожара. Горение природных территорий обнаружено в Свободненском районе и Шимановском округе.
Один пожар бушует в 1,5 км от села Курган. Возгорание было замечено летчиком-наблюдателем, который осуществлял авиапатрулирование. В тушении задействованы больше 20 человек, в том числе парашютисты Свободненского авиаотделения Амурской авиабазы и группа оперативного реагирования пожарных из Нижних Бузулей. Об этом сообщает Амурская служба новостей.
Три пожара зафиксированы в Шимановском округе. В ликвидации горения участвуют порядка 40 человек из лесопожарной группировки.
20 мая синоптики прогнозируют ухудшение пожароопасной ситуации на юго-западе Приамурье. Местами прогнозируется чрезвычайный класс пожароопасности.