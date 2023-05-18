Умер актер и режиссер Рустам Уразаев

Режиссер сериала «Глухарь» Рустам Уразаев скончался в Москве на 66-м году жизни, сообщает Telegram-канал 112 18 мая.

Он снял «Паутину 11», эпизоды сериалов «Меч», «Женские истории», «Пятая стража», «Мент в законе», также сам сыграл в таких фильмах, как «Дом под жарким солнцем», «Юность гения», «Гу-га», «Шакалы», «Рок-н-ролл для принцесс», «Атаман», «Псевдоним «Албанец».

Уразаев родился 21 января 1958 года. После школы поступил в художественное училище, где обучался на отделении дизайна и художественного оформления, далее учился на историческом факультете Ташкентского государственного университета.

В сферу кино Уразаев пришел в 1974 году. Он стал членом Союза кинематографистов России.