Фестиваль «Книжный салон – 2023» открылся в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открыли «Книжный салон – 2023». На Дворцовой площади расположились 259 издательств. В этом году особое внимание уделяют детской литературе. Пространство книжного городка — 15 тыс. кв. м. Гостей ждут встречи с писателями и деятелями культуры, передает телеканал «Известия». «Книжный салон» будет проходить в Петербурге до 21 мая.

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