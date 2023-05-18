FIFA представила логотип чемпионата мира по футболу 2026 года
Международная федерация футбола представила логотип чемпионата мира 2026 года. На эмблеме изображен главный трофей на фоне узора, состоящего из многоцветного повторения числа 26. В ближайшее время представят логотипы каждого из 16 городов США, Канады и Мексики, которые примут матчи мундиаля, передает телеканал «Известия». Ранее FIFA утвердила новый формат проведения чемпионата мира. Впервые в турнире примут участие 48 сборных, их разобьют на 12 групп по четыре команды в каждой. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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