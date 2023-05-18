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FIFA представила логотип чемпионата мира по футболу 2026 года

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Международная федерация футбола представила логотип чемпионата мира 2026 года. На эмблеме изображен главный трофей на фоне узора, состоящего из многоцветного повторения числа 26. В ближайшее время представят логотипы каждого из 16 городов США, Канады и Мексики, которые примут матчи мундиаля, передает телеканал «Известия». Ранее FIFA утвердила новый формат проведения чемпионата мира. Впервые в турнире примут участие 48 сборных, их разобьют на 12 групп по четыре команды в каждой. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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