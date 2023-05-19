Гастроэнтеролог назвала категорию лиц, которым опасно есть черешню

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям», для кого опасна черешня, а для кого, наоборот, полезна.

По словам врача, черешня содержит большое количество необходимых человеку микроэлементов. В ней много аскорбиновой кислоты, витаминов B1, B2, С, E, PP. Также она содержит калий, фосфор, железо, хром и йод. Черешня обладает тонизирующим эффектом, а освежающий и яркий вкус поднимает настроение.

«Эта ягода — отличный десерт для тех, кто следит за своей фигурой. В 100 г черешни содержится, по разным оценкам, всего 50–80 ккал. Хром, который есть в ее составе, участвует в регуляции уровня глюкозы в крови и усиливает действие инсулина, а витамины группы В ускоряют обмен веществ. Кроме того, в ней много пектинов, которые помогают снизить уровень холестерина и улучшить перистальтику кишечника. А легкий мочегонный эффект черешни оказывает хорошее влияние при гипертонии и отеках», — пояснила Кашух.



В черешне высокое содержание антоцианов — растительных пигментов, защищающих ягоду от ультрафиолета. Гастроэнтеролог пояснила, что антоцианы обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

«Не стоит забывать, что в черешне содержится не только много витаминов, но и достаточно большое количество сахара — 11–12 г на 100 г ягоды. Поэтому ее не рекомендуется употреблять в большом количестве людям с сахарным диабетом. Черешня может вызвать аллергию, поэтому, когда ребенок пробует ее в первый раз, следует дать ему небольшое количество ягод», — заключила Кашух.

Ранее диетолог Светлана Фус объяснила, чем полезно для здоровья употребление черники. По ее словам, ягода за счет высокого содержания в ней кремния улучшает состояние кожи, волос и ногтей, а также способствует поддержанию подвижности суставов и укрепляет кости.