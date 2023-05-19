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Гастроэнтеролог назвала категорию лиц, которым опасно есть черешню

Гастроэнтеролог Кашух: черешня в большом количестве опасна для людей с сахарным диабетом
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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям», для кого опасна черешня, а для кого, наоборот, полезна.

По словам врача, черешня содержит большое количество необходимых человеку микроэлементов. В ней много аскорбиновой кислоты, витаминов B1, B2, С, E, PP. Также она содержит калий, фосфор, железо, хром и йод. Черешня обладает тонизирующим эффектом, а освежающий и яркий вкус поднимает настроение.

«Эта ягода — отличный десерт для тех, кто следит за своей фигурой. В 100 г черешни содержится, по разным оценкам, всего 50–80 ккал. Хром, который есть в ее составе, участвует в регуляции уровня глюкозы в крови и усиливает действие инсулина, а витамины группы В ускоряют обмен веществ. Кроме того, в ней много пектинов, которые помогают снизить уровень холестерина и улучшить перистальтику кишечника. А легкий мочегонный эффект черешни оказывает хорошее влияние при гипертонии и отеках», — пояснила Кашух.

В черешне высокое содержание антоцианов — растительных пигментов, защищающих ягоду от ультрафиолета. Гастроэнтеролог пояснила, что антоцианы обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

«Не стоит забывать, что в черешне содержится не только много витаминов, но и достаточно большое количество сахара — 11–12 г на 100 г ягоды. Поэтому ее не рекомендуется употреблять в большом количестве людям с сахарным диабетом. Черешня может вызвать аллергию, поэтому, когда ребенок пробует ее в первый раз, следует дать ему небольшое количество ягод», — заключила Кашух.

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