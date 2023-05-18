Реклама
Прямой эфир
Общество
Правительство выделит почти 2,5 млрд рублей временно закрытым аэропортам РФ
Мир
МИД РФ объявил о готовности России содействовать мирному урегулированию в Судане
Мир
Порошенко заявил о контрнаступлении Украины «со дня на день»
Мир
Лукашенко напомнил о готовности РФ к мирным переговорам с Киевом год назад
Происшествия
Россиянина задержали в Курской области за попытку примкнуть к ВСУ
Мир
Эстония отменила запрет продлевать ВНЖ студентам, врачам и ученым из России
Общество
Минстрой не поддержал идею обязать россиян готовить проектные документы при ИЖС
Мир
Кылычдароглу пообещал выслать всех беженцев из Турции после прихода к власти
Общество
Собянин установил карантин на некоторых территориях Москвы из-за птичьего гриппа
Недвижимость
Росреестр сообщил о росте спроса на новостройки в Москве на 19%
Общество
Суд запросил 8 лет колонии фигурантам по делу о вымогательстве у директора «Ростеха»
Общество
Вулканолог предупредил об угрозе повторения пеплопада на Камчатке
Общество
Суд взыскал с Анастасии Волочковой 50 тыс. рублей долга за коммунальные услуги

Агентство Регнум сменило логотип и дизайн

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сайт информационного агентства Регнум обновил дизайн и логотип.

Как сообщили в издании, на сайте появились новые рубрики, которых не было в предыдущей версии сайта. Также название издания теперь пишется кириллицей, а не латиницей.

Осенью 2022 года в ИА Регнум сменилось руководство. Главным редактором информационного агентства вместо Модеста Колерова была назначена журналист и член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.

«Редизайн – очередной этап в перезагрузке Регнума, которую мы постепенно проводим. Меня сильно расстраивала старая версия сайта, в нем сложно было ориентироваться, все новости сбивались в одну кучу, а статьи наших авторов были как будто нарочно спрятаны от читателя и не выглядели привлекательно. Было даже обидно за авторов, они пишут интересные статьи, но из-за того, как их работы представлены, читатели их не всегда замечают, не выделяют, не прочитывают. Новая структура сайта позволит редакции логично «упаковывать» наши материалы, а читателям – в любой момент времени видеть, что мы считаем самым важным и интересным к этой минуте», — сказала Ахмедова.

По ее словам, особое место на сайте заняли разделы, которые редакция считает для себя приоритетными – «Новые территории» и «Русские за рубежом».

Что касается написания логотипа ИА кириллицей, то, по мнению Ахмедовой, это изменение прежде всего символично.

«То, что «regnum» переводится с латыни как «царство» — мало кому известно и не актуально, — отметила главред. Она уточнила, что в настоящее время это уже имя собственное, гораздо больше людей, отвечая на вопрос «Что такое regnum» скажет, что это российское СМИ, а не латинское слово.

«В партии считали, что вся демократизация исходит от «Известий»
Сотрудники газеты разных лет — о редакционных эволюциях, зовущих в дорогу письмах и корреспондентке, которая сильнее Таманской дивизии

«А так как мы работаем для русскоязычной аудитории, то и название, как нам кажется, лучше писать кириллицей. Лично мне в новом логотипе больше всего нравится окончание в нашем названии – ум. Потому что мы пишем и работаем для умной аудитории», — резюмировала Ахмедова.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023