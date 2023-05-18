Агентство Регнум сменило логотип и дизайн

Сайт информационного агентства Регнум обновил дизайн и логотип.

Как сообщили в издании, на сайте появились новые рубрики, которых не было в предыдущей версии сайта. Также название издания теперь пишется кириллицей, а не латиницей.

Осенью 2022 года в ИА Регнум сменилось руководство. Главным редактором информационного агентства вместо Модеста Колерова была назначена журналист и член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.

«Редизайн – очередной этап в перезагрузке Регнума, которую мы постепенно проводим. Меня сильно расстраивала старая версия сайта, в нем сложно было ориентироваться, все новости сбивались в одну кучу, а статьи наших авторов были как будто нарочно спрятаны от читателя и не выглядели привлекательно. Было даже обидно за авторов, они пишут интересные статьи, но из-за того, как их работы представлены, читатели их не всегда замечают, не выделяют, не прочитывают. Новая структура сайта позволит редакции логично «упаковывать» наши материалы, а читателям – в любой момент времени видеть, что мы считаем самым важным и интересным к этой минуте», — сказала Ахмедова.

По ее словам, особое место на сайте заняли разделы, которые редакция считает для себя приоритетными – «Новые территории» и «Русские за рубежом».

Что касается написания логотипа ИА кириллицей, то, по мнению Ахмедовой, это изменение прежде всего символично.

«То, что «regnum» переводится с латыни как «царство» — мало кому известно и не актуально, — отметила главред. Она уточнила, что в настоящее время это уже имя собственное, гораздо больше людей, отвечая на вопрос «Что такое regnum» скажет, что это российское СМИ, а не латинское слово.

«А так как мы работаем для русскоязычной аудитории, то и название, как нам кажется, лучше писать кириллицей. Лично мне в новом логотипе больше всего нравится окончание в нашем названии – ум. Потому что мы пишем и работаем для умной аудитории», — резюмировала Ахмедова.