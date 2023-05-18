Умер глава богатейшей семьи Великобритании Хиндуджа
Председатель англо-индийского транснационального конгломерата Hinduja Group и глава самой богатой семьи Великобритании Шричанд Хиндуджа умер в возрасте 87 лет. Об этом The Guardian сообщает в четверг, 18 мая.
Миллиардер серьезно болел, а также страдал деменцией, передает RT.
Семья Хиндуджа владеет финансово-промышленной группой Hinduja Group. В прошлом году семья заняла первую строчку в рейтинге богатейших людей Великобритании по версии The Sunday Times. На тот момент ее состояние оценивалось в £28,5 млрд.