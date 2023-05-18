В Орске начали ремонт сквера Богдана Хмельницкого

Ремонтные работы стартовали в сквере Богдана Хмельницкого в Орске. Они должны завершиться до 30 ноября 2023 года, заявил глава города Василий Козупица.

Рабочие уже начали убирать старый асфальт, демонтировать бордюры и выкорчевывать поврежденные деревья. По словам Козупицы, которые приводит «Урал56.Ру», в районе сквера также обновят тротуар по улице Советской. Речь идет об участке от улице Декабристов до улицы Карла Маркса. Его замостят плиткой, а также установят урны и лавки.

По информации издания, сквер будет объединять большой круглый навес, а памятник Хмельницкому останется в центре. Там оборудуют дорожки, установят скамейки, урны, освещение, информационные табло и детские детские игровые комплексы. Также высадят несколько деревьев, разобьют клумбы.



Стоимость контракта на ремонт парка составляет более 66 млн рублей. Исполнителем выступает ООО «ТрансГрупп-Орск» – организация, которая ремонтирует парк Пищевик.