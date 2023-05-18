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Минтранс Крыма анонсировал восстановление поврежденного участка ж/д к вечеру
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Губернатор Курской области сообщил о двух пострадавших при атаке беспилотника ВСУ
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В ЛНР сообщили о запрете командования ВСУ посещать передовые позиции офицерам
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Аксенов заявил об отсутствии пострадавших при сходе вагонов с зерном с рельсов в Крыму
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В ЛНР заявили об усилении атак ВСУ дронами на краснолиманском направлении
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В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
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В Крыму приостановили движение электропоездов между Симферополем и Севастополем
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ВСУ выставляют посты ПВО на крышах домов из-за нехватки средств обнаружения
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В Санкт-Петербурге машина ДПС повисла на дорожном ограждении после ДТП

Несколько вагонов сошли с рельсов в Крыму в результате ЧП на железной дороге

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