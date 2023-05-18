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Мошенники придумали новую схему с получением кредитов

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Фото: Global Look Press/dpa/Boris Roessler
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Аферисты, которые наживаются на оформлении банковских кредитов на третьих лиц, придумали новую схему. Она позволяет обойти все предполагаемые законодательные изменения, которые должны быть приняты в этом году. Например, самозапрет на кредиты и блокировку подозрительных счетов. Главная цель аферистов — банки, но их клиенты могут стать непроизвольными участниками этой схемы.

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Клиенту банка поступает звонок от «сотрудника», который поздравляет с одобрением займа. Одновременно с этим приходит SMS с кодом для оформления заявки на кредит наличными. И тут же падает еще одно — для подтверждения телефона. «Сотрудник» предлагает назвать коды для окончания формирования заявки.

На сайте многих организаций есть форма онлайн-анкеты, которая является заявкой на кредит. Злоумышленники заполняют ее на дропа, но указывают телефон жертвы.

«Мошенники таким образом привязывают кредит к телефону третьего лица. Если он сообщает им коды для формирования заявки и подтверждения номера телефона, то после одобрения его попросят назвать его еще один — для подписания документов на кредит», — пояснили в колл-центре ВТБ.

На счет дропа поступают деньги, которые переводятся по цепочке к главному бенефициару этой схемы, то есть мошеннику.

Представители платформы «Мошеловка», где подтвердили получение обращений от бдительных граждан о такой схеме, связанной с сервисом ВТБ, объяснили механизм ее действия. Как рассказала «Известиям» координатор ресурса Евгения Лазарева, злоумышленники внимательнее других следят за повесткой и подстраивают свои действия под нее. Слабым местом является онлайн-анкета на сайтах организаций.

«Фактически особо убеждать жертву не надо — просто кредит одобрен, и подтвердите. Доверие вызывает тот факт, что SMS приходит именно от банка», — сообщили в «Мошеловке».

Пресс-служба ЦБ также отметила, что регулятор неоднократно обращал внимание, что исходя из актуальной повестки, мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан.

Юристы считают, в случае реализации такой мошеннической схемы с большой долей вероятности «крайним» окажется не владелец мобильного телефона, и даже не посредник.

«Будь он мошенник, или третье лицо, которое мошенники используют «втемную», а банк, выдавший кредит», — прокомментировала адвокат КА «Юков и Партнеры» Светлана Тарнопольская.

По ее мнению, ситуация не слишком простая с правовой точки зрения — каждому из участников схемы придется доказывать, что он не является ее бенефициаром.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кодовый звонок: мошенники придумали новую схему с кредитами

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