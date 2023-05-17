Масштабный субботник пройдет в Ульяновске в День Волги

В Ульяновске на берегах реки Волги состоится масштабный субботник. Мероприятие пройдет в День Волги, который отмечается 20 мая, сообщает региональное правительство.

«Мероприятие приурочено к всероссийской акции «Вода России» и будет проходить в поддержку нацпроекта «Экология». Также субботники пройдут на территории муниципальных образований, где протекает река Волга и ее заливы», — рассказала министр природных ресурсов и экологии региона Гульнара Рахматулина.

Как уточняет ulpravda.ru, всех желающих будут ждать к 10:00 на пересечении улиц Хазова и Береговой. Необходимый инвентарь участникам предоставят.

В День Волги, 20 мая, в регионах, где протекает река, проводятся различные мероприятия, призванные привлечь внимание к проблемам с экологией одной из величайших рек мира. В Ульяновской области с 2021 года проходит акция «Дни чистой Волги».