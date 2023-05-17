Дорогу к новой школе построят в Объячево в Коми
В селе Объячево в Республике Коми построят дорогу к новой школе, открытой в апреле 2023 года. Об этом глава регионального минстроя Андрей Чибисов сообщил на еженедельном оперативном совещании в правительстве.
По его словам, работы стартуют в ближайшее время, подрядчик уже готов выйти на объект. Завершить строительство планируется к 1 сентября, пишет ИА «Комиинформ».
Министр также отметил, что дорога находится под уклоном, в связи с чем весной вода по ней будет спускаться на участок детского сада. Руководству Прилузского района поручено провести дренажные работы и сделать водоотведение.
Новую школу в Объячево открыли в начале апреля. Ее возвели в рамках нацпроекта «Образование».