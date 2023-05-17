Капитальный ремонт пяти школ почти завершили в Тверской области

В Тверской области завершают капитальный ремонт пяти школ, готовность всех объектов оценивается как высокая. Об этом сообщает региональное правительство.

Речь идет о Горютинской школе Калининского района, школе № 2 Лихославльского округа, Тверской школе-интернат № 1, школе в поселке Радченко Конаковского района и школе № 15 в Твери. В первой из них подрядчик обновил лестницы, смонтировал пожарную сигнализацию и сейчас завершает отделку стен.

Как уточняют «Тверские ведомости», здания обновляют по региональной программе модернизации школьных систем образования. В 2023 году в нее вошли 15 школ.

На время ремонтных работ учащиеся переведены в другие образовательные заведения. При необходимости до новых мест учебы их отвозят школьные автобусы.