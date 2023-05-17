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Школы Архангельской области получили 12 новых автобусов

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Между школами Архангельской области распределили 12 новых автобусов для перевозки учащихся. Об этом сообщает региональное министерство образования.

По данным ИА FlashNord, учебные заведения получили шесть «Газелей» в полноприводном варианте и шесть — моноприводных. Поэтому машины смогут перевозить разное число детей.

Автобусы распределены между школами Вилегодского, Устьянского, Котласского, Верхнетоемского, Лешуконского и Мезенского округов, а также Пинежского и Коношского районов.

Всего в Архангельской области в перевозке учащихся задействованы 300 автомобилей. За последние два года были заменены 152 машины.

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