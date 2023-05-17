Школы Архангельской области получили 12 новых автобусов

Между школами Архангельской области распределили 12 новых автобусов для перевозки учащихся. Об этом сообщает региональное министерство образования.

По данным ИА FlashNord, учебные заведения получили шесть «Газелей» в полноприводном варианте и шесть — моноприводных. Поэтому машины смогут перевозить разное число детей.

Автобусы распределены между школами Вилегодского, Устьянского, Котласского, Верхнетоемского, Лешуконского и Мезенского округов, а также Пинежского и Коношского районов.

Всего в Архангельской области в перевозке учащихся задействованы 300 автомобилей. За последние два года были заменены 152 машины.