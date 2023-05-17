Японские компании планируют вложить $73 млн в проект термоядерного синтеза

Консорциум 16 японских компаний вложит $73 млн в проект термоядерного синтеза, который теоретически может стать неиссякаемым источником энергии, сообщает газета Nikkei. Стартап был основан в 2019 году исследователями из Университета Киото, передает телеканал «Известия». Развитие термоядерного синтеза сейчас находится на стадии разработки технологий, необходимых для поддержания стабильной реакции в термоядерном реакторе.

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