Памятник Василию Лановому установили в Волгограде

В Волгограде состоялась торжественная церемония открытия памятника российскому актеру, народному артисту ССР, Герою труда РФ Василию Лановому. Монумент установлен в Дзержинском районе на проспекте Маршала Жукова в рамках акции «Спасибо за верность, потомки!».

Памятник открыли под звуки военного оркестра. В церемонии приняла участие вдова актера Ирина Купченко, а также представители городской администрации и общественных организаций.

Скульптор Салават Щербаков создал бюст по фотографиям, которые лучше всего, по мнению родных, отражали характер Ланового. Перед горожанами он предстал улыбающимся, со скрещенными руками.

Ритуальное предприятие «Память», установившее памятник на благотворительной основе, благоустроило территорию, подготовило основание под бюст актера.

Организатора торжественной церемонии открытия памятника стали Всероссийский патриотический проект «Аллея Российской Славы» и АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и культура».

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.Ру», Лановой не раз посещал Волгоград во время торжеств, посвященных Дню Победы. Именно он открыл в городе штаб «Бессмертного полка».

Ранее сообщалось, что в районе Раменки в Москве сразу 11 строящихся улиц, по результатам общественного голосования, получили имена выдающихся звезд советского кино, в том числе Василия Ланового.